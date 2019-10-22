«Синема Парк» арендует «Кристалл» в Перми 30 млн рублей в год

Арбитражный суд Москвы изготовил мотивировочное решение по иску владельца пермских кинотеатров Александра Флегинского, который требовал расторгнуть договор аренды с сетью «Синема Парк». Суд отказал пермскому бизнесмену еще 23 сентября.

Согласно материалам дела, господин Флегинский пытался расторгнуть только договор аренды кинотеатра «Кристалл» (Комсомольский пр., 53). На суде представитель бизнесмена заявил о долгах и пенях за аренду кинотеатра. Владелец «Кристалла» также обвинил «Синема Парк» в нецелесообразном использовании арендованных площадей и в непредоставлении в срок запрашиваемых документов и отчетов.

Договор был заключен 25 мая 2016 года. Сначала арендатором выступало ООО «Вери Кофе», затем — «Синема Парк». Размер базовой арендной платы за помещения кинотеатра составляет 30 млн руб. в год, плата за подземную парковку равна 150 тыс. руб. в месяц. По информации истца, «Синема Парк» не вносил во время арендную плату. Кроме того, в течение 18 месяцев (в 2017–2018 годах) в здании кинотеатра были отключены эскалаторы. В 2017 году представители Александра Флегинского требовали от ответчика убрать снег с кровли здания, а также указывали на некачественную вывеску о боулинге в здании.

В суде представитель «Синема Парка» возражал против расторжения договора, заявляя, что после получения претензий от арендодателя все нарушения были устранены, долги и пени уплачены. Истец был не согласен с тем, как «Синема Парк» ведет бизнес, а арендатор сам вправе определять политику ведения бизнеса, замечали в «Синема Парке». Ответчик заявлял, что непрерывно ищет субарендаторов для обеспечения эффективной работы кинотеатра «Кристалл». По мнению представителей «Синема Парка», подача иска господина Флегинского направлена на пересмотр условий договора, касающихся размера арендной платы.

Напомним, в 2016 году сеть кинотеатров «Синема Парк» объявила о покупке у Александра Флегинского компании «Very Velly», которая управляла тремя многозальными кинокомплексами в Перми (ТРК «Колизей Cinema» и «Кристалл IMAX»). Всего сеть «Very Velly» насчитывала около 20 кинозалов, включая IMAX. В сделку вошел операционный бизнес вместе с проданным брендом. При этом кинотеатры остались в собственности бизнесмена. Срок аренды помещений столичной сети — 15 лет.

В арбитраже Москвы находится иск ООО «Кинодом», подконтрольного господину Флегинскому, о расторжении договора аренды с «Синема Парк» помещений в «Колизей Cinema». Решение по этому иску еще не оглашено.