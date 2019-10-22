ЗиД возглавил бывший советник директора «Мотовилихи»

Новым и. о. исполнительного директора ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» стал Павел Панков. Об этом сообщил собеседник на предприятии. В 2016 году господин Панков работал советником исполнительного директора другого пермского оборонного предприятия — ПАО «Мотовилихинские заводы». В то время директором «Мотовилихи» был Николай Пронин, ставленник татарского подразделения «Ростеха» — НеФАЗа. Тогда предполагалось, что господин Пронин возглавит «МЗ», но в итоге заводы оказались под управлением другой команды «Ростеха» — «Спецремонта». Господин Панков успел запомниться своим выступлением за заводскую хоккейную команду.

Напомним, в минувшую пятницу, 18 октября, управляющий ЗиДа Александр Еремин объявил об увольнении исполнительного директора Леонида Смирнова и всех его замов. Причина увольнения не озвучивалась. По одной из версий, на такой шаг господин Еремин пошел из-за задержек в выплате зарплаты.