22 октября, вторник
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

ЗиД возглавил бывший советник директора «Мотовилихи»

Новым и. о. исполнительного директора ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» стал Павел Панков. Об этом сообщил собеседник на предприятии. В 2016 году господин Панков работал советником исполнительного директора другого пермского оборонного предприятия — ПАО «Мотовилихинские заводы». В то время директором «Мотовилихи» был Николай Пронин, ставленник татарского подразделения «Ростеха» — НеФАЗа. Тогда предполагалось, что господин Пронин возглавит «МЗ», но в итоге заводы оказались под управлением другой команды «Ростеха» — «Спецремонта». Господин Панков успел запомниться своим выступлением за заводскую хоккейную команду.

Напомним, в минувшую пятницу, 18 октября, управляющий ЗиДа Александр Еремин объявил об увольнении исполнительного директора Леонида Смирнова и всех его замов. Причина увольнения не озвучивалась. По одной из версий, на такой шаг господин Еремин пошел из-за задержек в выплате зарплаты.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Партнерский проект

интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя