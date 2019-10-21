В Сибае зафиксировано превышение ПДК по формальдегиду в 18 раз

Экологические активисты в Сибае, где с ноября 2018 года тлеет руда в шахтах Учалинского ГОК УГМК-холдинга, сообщили, что сегодня вечером в городе зарегистрировано существенное превышение предельно допустимых концентраций формальдегида в воздухе. Замеры были произведены в 19 ч специалистами Роспотребнадзора из Уфы, сообщается в сообществе «Сибай, дыши» в социальной сети «В контакте».

Превышения концентрации были зафиксированы в трех точках, где ранее жители почувствовали запах химии. На улице Коннопарковой датчики показали превышение ПДК по формальдегиду в 5,6 раза, на улице 8 марта — в 18,6 раза, на улице Баймакской — в 1,8 раза. Также на улице Баймакской зарегистрировано превышение 1 ПДК аммиака. Улицы примыкают к карьеру, где расположены тлеющие шахты.

Ирина Самойлова