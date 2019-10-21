Городищенский пристав получил выговор за исполнение 11 производств в пользу своего отца

22 октября, вторник
Исполняющий обязанности руководителя УФССП по Пензенской области - начальник Городищенского РОСП УФССП и пристав - исполнитель получили замечание и выговор соответственно за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Установлено, что пристав-исполнитель возбудил и окончил полным исполнением 11 производств на сумму 104 тыс. руб. в отношении должника ООО «Городищенское ПАТП» о взыскании задолженности по оплате труда в пользу жителя района, являющегося его отцом.
При возникновении личной заинтересованности пристав не сообщил об этом своему руководству, как должен был поступить в соответствии с законодательством.