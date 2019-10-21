Главу «Агоры» Павла Чикова исключили из СПЧ

Президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Из него, в частности, был исключен руководитель международной правозащитной группы «Агоры», житель Казани Павел Чиков.

Также членства в Совете лишились политолог Екатерина Шульмана, профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский, глава правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва. Последний занимал должность заместителя председателя Совета и неоднократно приезжал в Татарстан, в том числе в связи с протестами жителей аварийных домов в Зеленодольском районе и противников строительства мусоросжигательного завода.

В то же время в состав Совета вошли исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент «Центра прикладных исследований и программ» Александр Точенов.

Ранее стало известно, что от должности советника президента и председателя СПЧ освобожден Миахил Федотов. Новым главой СПЧ назначен журналист Валерий Фадеев.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”