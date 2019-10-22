Не покладая УК

Резиденты новосибирского Биотехнопарка предложили губернатору Андрею Травникову рассмотреть вопрос о целесообразности существования одно­именной управляющей компании как института развития. По их оценкам, руководство УК якобы не решает проблемы с подключением резидентов к энергоснабжению и создает неравные условия работы для новых компаний на площадке. В агент­стве инвестразвития региона сообщили о готовности к диалогу с компаниями. Депутаты областного заксобрания уверены, что реального конфликта между резидентами и УК нет, и говорят о создании новой площадки Биотехнопарка.

Резиденты Биотехнопарка — ООО «Ангиолайн», ООО «Биоформа» и ООО «СФМ -Фарм» — пожаловались губернатору Новосибирской области Андрею Травникову на управляющую компанию. По их мнению, УК «Биотехнопарк», созданная как институт развития биотехнологической и медицинской промышленности, в 2019 году «фактически отказалась от своей миссии в части поддержки резидентов и в одностороннем порядке меняет установленные правила взаимодействия».

В числе претензий к УК резиденты называют проблемы с подключением к постоянному энергоснабжению производства «Ангиолайна». Решение этого вопроса отодвинуто, по данным авторов письма, с сентября 2019 года на май 2020-го. Также они отмечают сложности с согласованием энергомощности для строительства корпуса по производству лекарственных средств «СФМ-Фарм» (стоимость проекта 500 млн руб.). Компания еще в сентябре просила УК согласовать ей мощность в объеме 20 кВт, но заявка до сих пор не рассмотрена, указывают авторы письма. Новому резиденту ООО «Биоформа» управляющая компания якобы предложила подключать строящиеся объекты к сетям самостоятельно за отдельную плату, заключив договоры с уполномоченными организациями. Однако, согласно политике Биотехнопарка, резиденты должны бесплатно подключаться к сетям электро-, газо-, водоснабжения и канализации, указывают авторы письма. УК «Био­технопарк», по их данным, сообщило, что собственных мощностей не имеет, а энергопринимающее устройство «Распределительный пункт №10», с помощью которого планируется энергоснабжение резидентов по постоянной схеме, передано в соб­ственность АО «УК „ПЛП“» (на 85% принадлежит областному Агентству инвестиционного развития). «„Биоформа“ лишена льгот и преимуществ, обещанных резидентам Биотехнопарка. В отсутствие иных стимулов вложение инвестиций на этой площадке теряет целесо­образность, что очевидно для прочих потенциальных резидентов»,— считают авторы обращения. Они предлагают губернатору рассмотреть вопрос о целесообразности существования УК Биотехнопарка «в нынешнем виде» как официального государственного института развития. «Со своей стороны таковой целесообразности не видим»,— резюмируют они.

Проект Биотехнопарка инициирован правительством Новосибирской области как научно-производственная площадка, аккумулирующая разработчиков, исследования и производства в сфере биотехнологий и смежных областях. В нем семь резидентов: НПК «Катрен», «СФМ-Фарм», «Ангиолайн», «Фармогель», НПК «Био Системы», НПК «Эвипро», «Биоформа». В 2018 году новосибирская КСП сообщила о многочисленных нарушениях при реализации проекта. Аудиторы указывали, что в ряде случаев субсидии использованы управляющей компанией безрезультатно. По данным КСП, с 2011 года в проект инвестировано около 1,2 млрд руб. бюджетных средств, при этом УК с 2013 года работает с убытком. В 2018 году выручка УК «Биотехнопарк» составила 32,9 млн руб., чистый убыток — 118,5 млн руб. Осенью прошлого года АИР взял на себя управленческие функции в Биотехнопарке. Губернатором поставлена задача — вывести Био­технопарк на безубыточность к середине 2020 года. В августе суд арестовал бывшего руководителя УК Биотехнопарка Владимира Кожевникова, обвиняемого в получении в 2016 году взятки 2,5 млн руб. В правительстве региона „Ъ“ подтвердили факт получения письма и сообщили, что документ передан в работу первому заместителю председателя правительства региона Владимиру Знаткову.

По словам директора «Ангиолайна» Андрея Кудряшова, проблемы, о которых говорится в письме, обсуждались с руководством УК, но безрезультатно. «На прошлой неделе правительство региона рассматривало вопрос о развитии Биотехнопарка. Однако смысл давать средства из бюджета, если логика Биотехнопарка сегодня отсутствует, если это сегодня не институт развития, а ларек по зарабатыванию денег»,— сказал „Ъ“ господин Кудряшов, отметив, что для резидентов смысл взаимодействовать с Биотехнопарком утрачивается. «Нам проще дистанцироваться. Все резиденты сейчас ведут свою деятельность независимо от Биотехнопарка, не получая от него реальных услуг и помощи. Если убираем резидентов, то зачем нужна эта структура?— сказал он.— Если институт развития биотехнологий нужен, то должна быть другая концепция этого проекта. Если область не понимает, надо ей это или нет, то проще не тратить деньги, списать убытки».

В АИР сообщили „Ъ“, что концепция взаимоотношений с резидентами не менялась, безвозмездные услуги такими и остаются. «Мощности также выдаются бесплатно при условии предоставления технического обоснования. Это не прихоть управляющей компании, а требование действующего законодательства»,— сообщили в АИР, отметив, что вопрос выделения «Биоформе» мощностей (4 мВт) отложен советом директоров Биотехнопарка до предоставления компанией технического обоснования.

По данным агентства, для решения вопросов по подключению производственных помещений «Ангиолайна» к энергосетям УК еще в июле 2019 года выполнила все необходимые действия: построена кабельная линия от принимающего устройства парка до Центральной распределительной подстанции наукограда Кольцово (ЦРП), а также к объектам резидентов парка. «На сегодняшний день ЦРП не введена в эксплуатацию, сроки ее запуска переносит администрация наукограда»,— сообщили в АИР. При этом, по данным агентства, информация в письме губернатору о непредставлении мощности «СФМ-Фарм» недостоверна — мощность предоставлена 11 октября. «У УК „Биотехнопарк“ есть конструктивное взаимодействие со всеми резидентами. Остальные резиденты о каких-либо сложностях не заявили»,— сообщили в АИР, подчеркнув готовность к диалогу с недовольными компаниями.

Все недочеты, которые вскрылись при рассмотрении отчетности УК, обсуждались на совете директоров Биотехнопарка, рассказал „Ъ“ член совета директоров УК, депутат заксобрания Глеб Поповцев. По его мнению, здесь нет никакого конфликта. Он также отметил, что считает необходимой деятельность института развития биотехнологий в регионе. «На прошлой неделе в правительстве региона рабочая группа рассматривала второй этап развития Биотехнопарка. Речь идет о создании новой площадки 25–35 га для новых резидентов, которые заявили о своем интересе к проекту. Один из вариантов — территория в районе Кольцово–Барышево. «Интерес к проекту есть, он востребован, и это факт. Биотехнопарку нужно наращивать объемы предоставления услуг, расширять их спектр, привлекать новых специалистов»,— рассказал Глеб Поповцев.

Оксана Павлова