Нижний Новгород хочет дружить с Францией, Чехией, Ираном и Пакистаном

Комиссия гордумы по МСУ заслушала отчет о развитии международной и внешнеэкономической деятельности Нижнего Новгорода. Как доложила депутатам заместитель директора департамента инвестполитики Анна Чиркина, у города 17 городов-побратимов, с которыми идут обмен студентами, сотрудничество по культурным и туристическим связям и бизнес-миссии. «Мы работаем над расширением географии наших международных связей и потенциальных городов-побратимов. Рассматриваем подписание соглашений с Лионом (Франция) и Южно-Моравским краем Чехи – это один из крупнейших выставочных центров, где ежегодно проводится более 50 отраслевых ярмарок», – рассказала она.

Также департамент совместно с областным правительством, Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей и региональной Торгово-промышленной палатой «прорабатывает такие направления как Индия, Иран, Пакистан, Турция, Вьетнам, Казахастан и Армения». Самый низкий уровень взаимодействия из-за «неблагоприятной политической ситуации» сложился с американским городом-побратимом Филадельфией и украинским Харьковом, отметила Анна Чиркина, но с большинством побратимов связи поддерживаются, а в финском Тампере недавно проходили стажировку специалисты «Теплоэнерго».

Депутат-новичок Инна Ванькина заметила, что за рубежом надо активнее продвигать наши сувениры и товары народно-художественных промыслов, хохломскую и городецкую роспись. «Это наша изюминка, чего больше нет ни у кого. Кроме того, нам должно быть выгодно ехать в эти города-побратимы. Может быть, билеты для нижегородцев должны быть подешевле. Если я, например, еду в Эссен и знаю, что этот город наш друг, должны быть какие-то преференции. Соответственно они должны быть и в Нижнем Новгороде для их туристов. Чтобы мы дружили не на бумаге, а с экономической выгодой», – помечтала депутат Ванькина. Председатель комиссии по транспорту Станислав Прокопович призвал дружить с Крымом. По его словам, надо налаживать побратимские связи с Севастополем и Ялтой, чтобы летом иметь возможность отправлять нижегородских детей отдыхать на море «по социальному тарифу».

Иван Сергеев