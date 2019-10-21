Объем промышленного производства в Нижегородской области вырос на 7,1% с начала года

В Нижегородской области индекс промышленного производства с начала года составил 107,1% к аналогичному периоду прошлого года. Наибольший рост отмечается в области добычи полезных ископаемых (+34,4%), сообщает Нижегородстат.

Также отмечается рост обрабатывающего производства (+6,5%). Заметнее всего увеличилось производство кожи и изделий из нее (+62,7%), кокса и нефтепродуктов (+37,6%) и одежды (+26,3%). Наибольший спад отмечается в сфере производства лекарственных средств и материалов (-21%), транспортных средств (-15,1%) и прочих готовых изделий (-14,4%).

На предприятиях в области водоснабжения, утилизации отходов и ликвидации загрязнения спад производства составил 9,2%, в области обеспечения электричеством, газом и паром – 11,1%.

Анастасия Еремина