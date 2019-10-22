Пятерых старателей продолжают искать

В Красноярском крае продолжается поиск пяти вахтовиков, пропавших без вести в результате схода селевого потока на городок старателей золотодобывающей артели «Сисим». В ночь на 19 сентября в результате прорыва дамбы поток из глины и камней смыл времянки артельщиков, погибли 15 работников, десятки пострадали. Вчера суд отправил в СИЗО трех руководителей артели «Сисим». Один из фигурантов дела, начальник участка Андрей Еганов, раскаялся в содеянном и даже выразил желание заключить досудебную сделку со следствием.



В Красноярском крае спасатели существенно расширили район поиска пропавших в результате схода мощного селевого потока на городок золотодобытчиков, расположенный рядом с таежной рекой Сейба в Курагинском районе.

В ночь на 19 октября мощный поток воды разрушил одну за другой пять насыпных дамб на реке Сейба. Водой и селевым потоком были смыты вагончики-времянки, в которых отдыхали старатели, а также хозяйственные постройки. Спасаясь, вахтовики выпрыгивали из окон. Погибли 15 работников прииска, десятки получили травмы и увечья.

К поискам пяти пропавших вахтовиков, которые ведутся третьи сутки, подключилась авиация. Согласно отчету спасателей, они обследовали берег реки Сейба до впадения в реку Сисим, разобрали завалы из строительных материалов и мусора, образовавшиеся вниз по течению реки. Однако поиски результатов не принесли.

Глава Красноярского края Александр Усс поручил оказать едино­временную материальную помощь: за погибших выплатят компенсацию по 1 млн руб., раненым, в зависимости от полученных травм и увечий, — от 50 до 500 тыс. руб. Как рассказали „Ъ“ в региональном правительстве, сегодня в Красноярск приехали первые родственники погибших золотодобытчиков (кроме красноярцев, в реке погибли жители Хакасии, Кемеровской и Вологодской областей). Расходы на проезд и размещение, а также транспортировку тел и погребение взял на себя соб­ственник золотодобывающей компании «Сисим».

Вчера следователи обратились в суд с ходатайством о заключении под стражу трех руководителей ООО «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото») — директора Максима Ковалькова, горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова. Все они были задержаны накануне в Курагинском районе и доставлены вертолетом в Красноярск. Им инкриминируется нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее большие человеческие жертвы (ч. 3 ст. 216 УК РФ): по версии следствия, насыпные дамбы, используемые старателями, были возведены без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Согласно заключению Ростехнадзора, которое приобщено к делу, «разрушение дамб произошло из-за нарушений, допущенных при формировании и эксплуатации технологических отстойников и подпорных насыпей».

Кроме того, расследование установило, что горный мастер Евгений Александров, в должностные обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет специального образования и является самоучкой.

Из трех фигурантов дела вину признал только начальник участка Андрей Еганов. «Допрошенный в качестве подозреваемого начальник участка полностью признал вину, раскаялся в содеянном и выразил желание заключить досудебное соглашение со следствием, директор и горный мастер золотодобывающей артели вину в инкриминируемом преступлении не признают»,— сообщили в управлении СКР. Руководитель «Сисим» Максим Ковальков попросил суд оставить его на свободе, поскольку необходимо производить выплаты компенсаций близким погибших старателей и раненым.

Следователь Екатерина Шарыгина, ходатайствовавшая об аресте подозреваемых, заявила в судебном заседании, что накануне обыска в городском офисе «Сисим» была предпринята попытка вывоза четырех системных блоков и документации. Машину, которая должна была увезти улики, удалось вовремя остановить. Как сообщает «Интерфакс», судья Марина Попоцова огласила показания министра экологии Красноярского края Павла Корчашкина, согласно которым ведомство заключило с ООО «Сисим» договор об использовании водных ресурсов, срок которого истек в 2017 году.

Суд удовлетворил прошение следствия и водворил фигурантов дела в СИЗО до 18 декабря.

Константин Воронов