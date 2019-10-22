Алтайских депутатов пригласили на балл

Экспертное сообщество Алтайского края оценило работу депутатов краевого заксобрания. Все народные избранники, занимающие руководящие долж­ности в региональном парламенте, расположились в первой половине рейтинга. Этому способствовала либо их медийная активность, либо крепкая финансовая и электоральная поддержка. К аутсайдерам эксперты отнесли как минимум последнюю десятку депутатов, набравших менее четверти от максимального количества баллов. Эксперты полагают, что в скором времени в партиях произойдут кадровые перестановки, а состав парламента в 2021 году обновится минимум на 50%.



Алтайский центр политического консалтинга (ЦПК) составил рейтинг избираемости депутатов заксобрания Алтайского края (АКЗС) 2019 года. Исследование основывалось на результатах опроса 40 экспертов: политологов, политтехнологов, журналистов и представителей политических партий. Оценка каждого из депутатов складывалась из баллов, полученных за ведение социальных сетей, взаимодействие со СМИ и местными элитами, лоббистские возможности и ресурсность (наличие финансовой и электоральной поддержки). Самая высокая оценка, которую мог получить народный избранник, — 10 баллов. Инициатором исследования выступил политтехнолог Константин Лукин. В 2014 году ЦПК прогнозировал смену трети состава депутатов, в итоге сменились больше половины — из 68 депутатов в седьмой созыв прошли 26 человек.

Нынешний созыв АКЗС работает чуть больше трех лет. В парламенте четыре фракции: «Единая Россия» (44 человека), ЛДПР (девять человек), КПРФ (восемь человек), «Справедливая Россия» (шесть человек). Один мандат занимает независимый депутат. Следующие выборы пройдут в сентябре 2021 года.

Лидером рейтинга ЦПК стал председатель заксобрания, единоросс Александр Романенко. Его итоговый балл — 6,88. На втором месте — лидер коммунистов Мария Прусакова с результатом 6,32 балла. Победу господина Романенко Константин Лукин объясняет наличием у него главной должности в парламенте: «Медийность в силу поста у него выше, чем у Марии Прусаковой. Он лидер отделения правящей партии в крае, а значит, и ресурсность у него самая высокая»,— полагает эксперт. В заслуги госпоже Прусаковой эксперты поставили регулярное общение с избирателями, ее открытость для СМИ. «Она первый секретарь рег­отделения партии, поэтому обладает всеми возможными ресурсами КПРФ в крае»,— объясняет политтехнолог Константин Лукин.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов занял предпоследнюю строчку в первой десятке депутатов, набрав 5,24 балла. Лидеры фракции «Справедливой России» Александр Молотов и «Единой России» Сергей Приб разделили 12 место рейтинга, набрав по 5,15 баллов каждый. «Господин Приб занял высокое место за счет свой ресурсности, он руководил электросетевыми предприятиями. Такая же ситуация и у господина Семенова, который располагает ресурсами партии. У господина Молотова обратная ситуация. Он близок к первой десятке, потому что активен в прессе, стоит хотя бы вспомнить его инициативу по возвращению прямых выборов мэра Барнаула»,— сказал Константин Лукин.

Руководители комитетов (все единороссы) расположились во второй и третьей десятке рейтинга. Председатель комитета по соцполитике Татьяна Ильюченко заняла 11-е место (5,17 балла), глава правового комитета Андрей Осипов — 13-е (5,05 балла), на 15-м месте руководитель комитета по местному самоуправлению Борис Трофимов (5 баллов). Меньше половины максимального количества баллов набрали руководители четырех комитетов. 16-е место занял вице-спикер парламента, глава аграрного комитета Сергей Серов (4,83). 18-е место досталось главе комитета по здравоохранению и науке Александру Лазареву. Следом за ним, на 19-м месте — глава комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев (4,34). Председатель бюджетного комитета Владимир Устинов занял 29-е место в рейтинге (3,70). «У перечисленных депутатов есть возможность лоббировать себя, поскольку они занимают руководящие должности. Но главный провал большинства — их отсут­ствие в публичной политике»,— пояснил Константин Лукин.

Абсолютным аутсайдером рейтинга стал коммунист-списочник Олег Кравченко (1,93). «Он стал депутатом по партсписку, они, как правило, меньше работают с избирателями. Кравченко просто никак не проявляет себя»,— сказал эксперт. По его мнению, в список аутсайдеров можно записать как минимум последнюю десятку депутатов: «У каждой партии дефицит кадров, а мандатов почти 70, их нужно закрывать, поэтому некоторые становятся депутатами случайно».

Политтехнолог Юрий Овиденко уверен, что депутатам, которые не набрали и половины от максимального количества баллов, стоит задуматься о смене тактики нахождения в публичном поле: «Будущим кандидатам необходимо подумать о предстоящих выборах и хотя бы начать проявлять себя в медиа. Они как слабые фигуры показывают уязвимость партий, что может повлиять на общий рейтинг этих же партий в крае»,— полагает эксперт.

«Большинство депутатов оказались нерентабельны как работники в публичной сфере, потому что общение с избирателем осуществляется в том числе и через медиа. Партии будут пересматривать своих кандидатов к выборам 2021 года, а значит, большинство действующих избранников мы больше в парламенте не увидим. Те, кто в лидерах, вполне могут уйти в Госдуму. Велика вероятность того, что состав нового заксобрания поменяется как минимум на 50%»,— уверен Константин Лукин.

Юлия Сасевич