На Ставрополье осудили двух мужчин, выдававших себя за сотрудников ФСБ

Пятигорский городской суд Ставропольского края осудил Владимира и Игоря Каньшиных, которые выдавали себя за сотрудников органов безопасности и требовали взятку. Им назначено пять лет и пять лет восемь месяцев колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

По версии следствия, 49-летний Владимир Каньшин и 44-летний Игорь Каньшин с мая 2016 года по май 2018 года представлялись сотрудниками органов безопасности и предлагали жителю Пятигорска за взятку в 3 млн руб. устроить его в ФСБ или ФСО России. Подозреваемых задержали при получении части требуемой суммы. В ходе следствия было также установлено, что с мая 2016 года по май 2018 года подозреваемые по той же схеме похитили 600 тыс. руб. у жительницы Пятигорска, которая хотела устроить на службу в ФСБ своего сына.

В отношении Каньшиных было возбуждено возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Кристина Федичкина