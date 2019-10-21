Setl Group определилась с параметрами участков под застройку в Москве

Петербургская строительная компания Setl Group рассматривает возможность приобретения земельных участков в Москве, на которых можно возвести до 200 тыс. кв м жилья. Об этом “Ъ-СПб” сообщил Ян Изак, бенефициар Setl Group.

«Компания нацелена на приобретение площадок, на которых можно возвести от 150 до 200 тыс. кв. м жилья,— поделился планами выхода на московский рынок господин Изак. — Но окончательное решение еще не принято. Мы исходим из экономических параметров. Когда найдется площадка с подходящей экономикой, мы ее возьмем. Что касается класса будущего объекта, то мы ориентируемся на бизнес-сегмент»,— отметил девелопер.

Также, по словам Яна Изака, есть вероятность того, что компания выйдет на рынок апартаментов, поскольку в Москве данный вид недвижимости довольно популярен. «Но, скорее всего, в сочетании с жильем»,— добавил при этом он.

Мария Кузнецова