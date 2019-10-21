Главы ЯНАО и «Газпрома» обсудили планы на 2020 год

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в Санкт-Петербурге встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В частности, они рассмотрели итоги совместной работы по созданию в регионе инфраструктуры для заправки автотранспорта газомоторным топливом. «На сегодняшний день в ЯНАО действуют четыре газозаправочных объекта “Газпрома”, в том числе в городах Новый Уренгой и Надым. В этом году компания планирует начать проектирование первой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Ноябрьске»,— рассказали в пресс-службе губернатора.

«Еще одним важным направлением нашего сотрудничества является перевод общественного транспорта на газомоторное топливо. Эта работа уже полностью завершена в Надыме, начинаем ее и в других ямальских городах»,– добавил Дмитрий Артюхов.

Сейчас «Газпром» разрабатывает на Ямале несколько крупнейших месторождений, в их числе Бованенковское и Харасавэйское. Кроме того, ведется техническое перевооружение, реконструкция и расширение действующих мощностей на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона.

На встрече стороны договорились заключить дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2020 год, в которое включат приоритетные направления взаимодействия.

В 2013–2018 годах капитальные вложения компаний группы «Газпром» (без учета «Газпром нефти») в развитие производственных мощностей в регионе составили 1,2 трлн руб. Налоговые платежи компании в бюджет региона в 2018 году выросли до 62,4 млрд руб. (в 2017 году – 55,1 млрд руб.). Общий размер всех выплат «Газпрома» в окружной и местные бюджеты ЯНАО (включая, в частности, средства на поддержку коренных малочисленных народов Севера) составил 71,3 млрд руб. Уровень газификации ЯНАО по состоянию на 1 января 2019 года – 48,2%.