Кубанские депутаты планируют изменить Устав региона

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рекомендовали к принятию в первом чтении законопроект об изменению Устава региона. Речь идет о приведении документа в соответствии с изменившимся Бюджетным кодексом РФ, в том числе, в части совершенствования межбюджетных отношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

«Законопроект, подготовленный профильными комитетами Законодательного собрания, разработан в целях приведения Устава Краснодарского края в соответствие с федеральным законодательством», – сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По словам председателя комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрея Горбаня, законопроектом предлагается конкретизировать понятие «консолидированный бюджет Краснодарского края» и установить норму о предоставлении «горизонтальной» субсидии, то есть субсидии из краевого бюджета бюджетам других субъектов России. По словам депутата, в целом, законопроектом все нормы Устава, касающиеся бюджетного устройства и бюджетного процесса, приводятся в соответствие с Бюджетным кодексом РФ.

Василий Хитрых