Спорт высшего класса

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как наличие, например, фитнес-клубов или бассейнов в домах влияет на их привлекательность и расходы жильцов.

Спортивная инфраструктура становится не только привлекательным элементом новостроек, но и решающим конкурентным преимуществом в сегменте недвижимости высокого класса. Наличие в элитном доме собственного фитнес-клуба или зала для занятий спортом входит в топ запросов покупателей. При этом спортивная зона в самом доме предусмотрена лишь в 40% элитных и 50% премиальных объектов, а оборудованных спортивных площадок на прилегающих территориях еще меньше, посчитали аналитики компании Sminex.

Обычно фитнес-составляющая в домах высокого класса представлена спортивными площадками и небольшими залами с кардиотренажерами. Некоторые девелоперы предлагают и дополнительные опции — от workout на крыше до панорамных бассейнов. Кстати, только в 5% домов бассейн открыт только для своих жителей. Остальные могут посещать все желающие по клубным картам.

Отсутствие в большинстве элитных комплексов в центре Москвы собственной спортивной опции вполне объясняется тем, что здесь уже исторически сформирована качественная инфраструктура. Поблизости много различных клубов. Но еще более веская причина — придомовая территория новых проектов, как правило, небольшая, и спортивные площадки под открытым небом просто негде разместить. А еще высокая стоимость квадратного метра в самом объекте. Она не позволяет организовать фитнес-клубы, ведь для девелопера это существенные инвестиции.

В целом же масштабы собственной спортивной инфраструктуры зависят от количества квартир. Например, тот же бассейн имеет смысл делать только в расчете на большое количество жильцов, чтобы это не сказывалось драматически на коммунальных платежах и стоимости эксплуатации дома. Ведь в итоге расходы за содержание и обслуживание собственной инфраструктуры дома делятся между жителями.