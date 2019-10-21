Виктор Кузнецов покинул пост первого заместителя руководителя администрации губернатора Самарской области

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Виктор Кузнецов перешел на должность советника главы региона с 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

На должность заместителя руководителя администрации губернатора Виктор Кузнецов был назначен в ноябре 2017 года, отказавшись от депутатского мандата. До этого он был проректором Самарского национального исследовательского университета по социально-гуманитарному направлению, а ранее работал в правительственных структурах при прежних губернаторах.

Так, в 90е годы и до сентября 2005 года он руководил управлением администрации области, а затем замещал руководителя администрации губернатора при прежнем главе региона Константине Титове. Затем, сменив должности заместителя директора ЗАО «Термостепс», помощника члена Совета Федерации РФ и первого замруководителя Самарского регионального исполкома «Единой России», в ноябре 2010 года Виктор Кузнецов перешел в администрацию Самары и работал при тогдашнем мэре Дмитрии Азарове до декабря 2011 года.

С января 2012-го и до февраля 2016 года он был советником губернатора Самарской области (Владимира Артякова, затем Николая Меркушкина.— „Ъ-Волга“).

Ани Айвазян