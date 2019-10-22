Леди Гага во льду

«Коммерсантъ Стиль» собрал дайджест звездных новостей и преображений: от новых стрижек и макияжа до салонных процедур и горячих фитнес-селфи.
Леди Гага
Пару дней назад Леди Гага опубликовала несколько фото в Instagram, на которых показала, как восстанавливается после концерта в Лас-Вегасе. Сначала певица лежит 5–10 минут в ванной, наполненной льдом, затем — 20 в горячей воде и только еще 20 минут в ледяном компрессионном костюме. Ванны с шампанским, очевидно, остались в прошлом.
Джулия Робертс
В пятницу выложила забавный короткий ролик с новой стрижкой — удлиненным каре. Автором прически стал ее давний друг стилист Серж Норман.
Рианна
Певица выложила в Instagram slow motion видео, где наносит на зону декольте сияющую пудру Diamond Bomb — главный бестселлер Fenty Beauty. Всего за два дня публикация набрала более 11 млн просмотров. На солнце мерцание такое интенсивное, что кожа как будто влажная.
Дженнифер Энистон
Актриса появилась в Instagram только на прошлой неделе, а на нее уже подписалось более 15 млн человек. Пока в аккаунте всего три фото, последние из которых — из детства и селфи в настоящее время. Все, конечно, ждут продолжения и по привычке обсуждают на свои ли годы выглядит Джен.
Ирина Шейк
Легкая дымка на глазах, интенсивное сияние на скулах и ярко-красная помада в тон платью — такой образ создала Пэт Макграт для Ирины Шейк в эти выходные. Благодаря ролику макияж можно как следует рассмотреть.
Виктория Бекхэм
Сегодня певица и дизайнер опубликовала фото со съемок, отметив бренд Mary Katrantzou. На селфи особенно заметны ресницы Бекхэм — тончайшие и пушистые, длинной почти до бровей. Они смотрятся очень естественно и деликатно.
Белла Хадид
Два дня назад модель выложила фото со съемок новой рекламной кампании Dior к Хэллоуину. Автором образа стал креативный директор по макияжу Питер Филипс. Полный необычный ролик-трансформацию можно посмотреть в его Instagram. В основе образа — красная помада, стрелки и серебряные блестки на веке.
Дженнифер Лопес
Певица неоднократно говорила, что занимается спортом практически каждый день. Ее последнее фото в Instagram — тому подтверждение: сразу после занятий Дженнифер сделала селфи - в абсолютно вымокшей форме.
Шакира
Певица выложила фото с оранжево-розовыми стрелками, нарисованными тенями, подписав, что это ее любимый новый образ.
Бейонсе
На выходных певица выложила в Инстаграме селфи с вечеринки. В основе бьюти-образа — высокий хвост-омбре, основание которого украшено косой, и нюдовый макияж с накладными пучками ресниц во внешних уголках глаз, которые зрительно вытягивают форму.
Сара Джессика Паркер
В настоящее время актриса путешествует по Австралии. Ее последнее фото сделано из Сиднея на пути в Мельбурн. Текстурированная укладка сделана стилистом Сержем Норманом, волосы украшены бархатным ободком с пауком.