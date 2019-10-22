Леди Гага во льду

«Коммерсантъ Стиль» собрал дайджест звездных новостей и преображений: от новых стрижек и макияжа до салонных процедур и горячих фитнес-селфи.

Леди Гага

Пару дней назад Леди Гага опубликовала несколько фото в Instagram, на которых показала, как восстанавливается после концерта в Лас-Вегасе. Сначала певица лежит 5–10 минут в ванной, наполненной льдом, затем — 20 в горячей воде и только еще 20 минут в ледяном компрессионном костюме. Ванны с шампанским, очевидно, остались в прошлом.

Джулия Робертс

В пятницу выложила забавный короткий ролик с новой стрижкой — удлиненным каре. Автором прически стал ее давний друг стилист Серж Норман.

Рианна

Певица выложила в Instagram slow motion видео, где наносит на зону декольте сияющую пудру Diamond Bomb — главный бестселлер Fenty Beauty. Всего за два дня публикация набрала более 11 млн просмотров. На солнце мерцание такое интенсивное, что кожа как будто влажная.

Дженнифер Энистон

Актриса появилась в Instagram только на прошлой неделе, а на нее уже подписалось более 15 млн человек. Пока в аккаунте всего три фото, последние из которых — из детства и селфи в настоящее время. Все, конечно, ждут продолжения и по привычке обсуждают на свои ли годы выглядит Джен.

Ирина Шейк

Легкая дымка на глазах, интенсивное сияние на скулах и ярко-красная помада в тон платью — такой образ создала Пэт Макграт для Ирины Шейк в эти выходные. Благодаря ролику макияж можно как следует рассмотреть.

Виктория Бекхэм

Сегодня певица и дизайнер опубликовала фото со съемок, отметив бренд Mary Katrantzou. На селфи особенно заметны ресницы Бекхэм — тончайшие и пушистые, длинной почти до бровей. Они смотрятся очень естественно и деликатно.

Белла Хадид

Два дня назад модель выложила фото со съемок новой рекламной кампании Dior к Хэллоуину. Автором образа стал креативный директор по макияжу Питер Филипс. Полный необычный ролик-трансформацию можно посмотреть в его Instagram. В основе образа — красная помада, стрелки и серебряные блестки на веке.

Дженнифер Лопес

Певица неоднократно говорила, что занимается спортом практически каждый день. Ее последнее фото в Instagram — тому подтверждение: сразу после занятий Дженнифер сделала селфи - в абсолютно вымокшей форме.

Шакира

Певица выложила фото с оранжево-розовыми стрелками, нарисованными тенями, подписав, что это ее любимый новый образ.

Бейонсе

На выходных певица выложила в Инстаграме селфи с вечеринки. В основе бьюти-образа — высокий хвост-омбре, основание которого украшено косой, и нюдовый макияж с накладными пучками ресниц во внешних уголках глаз, которые зрительно вытягивают форму.

Сара Джессика Паркер

В настоящее время актриса путешествует по Австралии. Ее последнее фото сделано из Сиднея на пути в Мельбурн. Текстурированная укладка сделана стилистом Сержем Норманом, волосы украшены бархатным ободком с пауком.

Дарья Богомолова