В Ростовской области за лето утонули 37 человек

В период купального сезона 2019 года в Ростовской области утонули 37 человек, в том числе три ребенка. Это столько же, сколько и в прошлом году, сообщает управление по информационной политике Заксобрания региона.

Отмечается, что все несчастные случаи произошли не на пляжах, а в необорудованных и опасных местах для купания. По данным управления, спасатели для профилактики совершили за сезон 4 тыс. рейдов, работа была проведена с 39 тыс. жителей области. Было составлено 917 протоколов за нарушение правил поведения на воде и 654 протокола на родителей, оставивших детей без присмотра у водоемов.

Кристина Федичкина