МЭА: к 2024 году объем электричества из возобновляемых источников вырастет на 50%

Мировые объемы электроэнергии из возобновляемых источников растут быстрее, чем ожидалось ранее. В течение ближайших пяти лет они могут вырасти на 50%, или 1200 ГВт, что соответствует всем нынешним общим объемам мощностей США, говорится в вышедшем в понедельник, 21 октября, докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Главным фактором роста эксперты Агентства называют активный рост в сегменте солнечной энергетики, на который приходится 60% общего роста.

«Уже сейчас второй крупнейший источник электроэнергии — возобновляемые. Но для достижения долгосрочных целей по климату, чистоте воздуха, доступу к электроэнергии необходимо, чтобы они развивались еще быстрее»,— говорит Фатих Бирол, исполнительный директор МЭА. По его словам, для возобновляемых источников энергии нынешнее время — решающее. «Технологии, такие как фотоэлектрические солнечные батареи и ветряные станции,— это самое сердце тех перемен, которые происходят сейчас в рамках всей глобальной энергетической системы. Рост их развертывания совершенно необходим для усилий по борьбе с выбросами парниковых газов, сокращению загрязнения воздуха и расширению доступности электроэнергетики»,— добавил он.

Филипп Ночевка