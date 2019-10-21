Школу стрельбы по воздушному флоту увековечат в Нижнем Новгороде

В честь 100-летия Школы стрельбы по воздушному флоту на доме №20 в Плотничном переулке будет установлена мемориальная доска. Эту инициативу поддержала комиссия гордумы по МСУ.

Школа командиров-зенитчиков была сформирована в Нижнем Новгороде 8 декабря 1919 года и за три года успела подготовить более 60 военных специалистов (затем она входила в состав различных артиллерийских училищ). С инициативой установить памятную доску к властям Нижнего Новгорода обратилась общественная организация «Объединение выпускников Житомирского военного училища ПВО». Это училище является наследником Севастопольского училища зенитной артиллерии, прародителем которого и была нижегородская Школа стрельбы по воздушному флоту.

На доме №19 на улице Советской появится табличка в память о заслуженном летчике-испытателе СССР Николае Алифанове (1912-1986), по инициативе нижегородского авиазавода «Сокол». В 1937 году он отправился добровольцем в Китай, где сбивал японские самолеты, был тяжело ранен. В 1938 году поступил летчиком-испытателем на Горьковский авиационный завод и к 1941 году стал старшим военпредом главного управления Военно-воздушных сил Рабоче-крестьянской Красной армии (ВВС РККА), испытывая все модификации И-16, ЛаГГ-3, ЛаГГ-5. Создал и возглавил в Горьком эскадрилью ПВО на базе авиазавода. В 1942 году он отпросился в боевую командировку для проверки качества выпускаемых истребителей, и два года воевал на различных фронтах, сбив шесть вражеских самолетов. После войны Николай Алифанов вернулся на свой завод, где испытывал реактивные МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-21.

Иван Сергеев