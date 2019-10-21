В Тюмени создают событийный парк «Алебашево»

Для продвижения и реализацией концепции благоустройства озера Алебашево и прилегающей к нему территории в Тюмени создан проектный комитет. Проект по созданию первого событийного парка «Алебашево» поддержан наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ). Предполагается, что на его площадке будут размещены места для активного отдыха, экстремального спорта, прогулочные зоны, гастрономическая аллея, плавучая сцена и другое. Акватория озера составляет 41 га, прилегающая территория — 14 га.

В проектный комитет войдут представители областных и городских департаментов и ведомств, федеральных структур, ресурсоснабжающих организаций. «Все это позволит ускорить работы по благоустройству Алебашево и решать поставленные задачи в оперативном порядке»,— пояснили в пресс-службе губернатора.

Сейчас в рамках проекта «Алебашево» проводится уборка мусора с прилегающих к озеру территорий. Губернатор Александр Моор подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Экология» начались работы по расчистке и углублению водного объекта.

«Данный проект является интеграцией предложений от бизнеса, общественников и власти, и должен решить непростые задачи, где задействованы различные структуры. Кроме этого, благоустройство территории способно изменить облик всего района, и это понимают застройщики, которые уже пересмотрели свои проекты и сделали центровой будущую площадку и озеро»,— отметил глава Тюмени Руслан Кухарук. По его словам, администрация города станет заказчиком концепции. «Чтобы реализация задуманного стала успешной, уже сейчас внимание будет уделяться разработке и согласованию проектно-сметной документации. Это позволит ускорить работу по привлечению инвесторов»,– добавил он.