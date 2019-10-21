«Нижнекамскнефтехим» оштрафовали за непредоставление сведений об аварии с погибшими

ПАО «Нижнекамскнефтехим» по решению Нижнекамского горсуда оштрафовали на 3 тыс. руб. за непредоставление Ростехнадзору информации об аварии с четырьмя погибшими, передает пресс-служба суда.

Напомним, что инцидент произошел 19 апреля 2019 года во время ремонтных работ на заводе изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим». В результате пожара пострадали 17 человек, четверо из которых скончались в больнице.

Суд установил, что Ростехнадзор во время расследования аварии запросил у «Нижнекамскнефтехима» сведения об инциденте, но их не получил. В итоге нижнекамское предприятие мировой судья признал виновным в административном правонарушении по статье о непредставлении сведений (19.7 КоАП РФ). Компания обжаловала решение, поскольку в указанные сроки предоставить запрошенные данные было невозможно «в виду огромности их объема, а запрос о предоставлении документов к заседанию совета безопасности Татарстана со сроком не имеет отношения к техническому расследованию причин аварии и не входит в компетенцию Ростехнадзора», говорится в сообщении суда.

Однако решение мирового судьи Нижнекамский горсуд оставил без изменения, а жалобу «Нижнекамскнефтехима» — без удовлетворения.

"Ъ-Казань"