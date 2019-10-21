На Гребном канале оборудовали четырехкилометровую велодорожку Несмотря на то, что концепция развития этой территории все еще обсуждается.

Глава города Владимир Панов назвал заасфальтированный участок набережной велопространством. Высококачественный асфальт на участке положили в конце лета, а сейчас установили дорожные знаки, обозначающие пешеходную и велодорожку».

Мэрия планирует установить здесь специальные парковочные столбики, чтобы автомобили не заезжали на дорожку и не мешали велосипедистам, а нарушителей собирается штрафовать.

В городе разработана концепция развития велосипедной инфраструктуры до 2021 года. Согласно документу, в городе должны быть проложены различные виды дорожек для велосипедов.