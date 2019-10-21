Из ЧелГУ по статье уволили декана, обвинившую ректора в превышении полномочий

Декан факультета Евразии и Востока Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Эльвина Ягнакова сообщила, что ее уволили из вуза после конфликта с новым ректором Сергеем Таскаевым. От должности ее освободили по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение трудовых обязанностей). Об этом женщина сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Бывший декан заявила, что увольнению предшествовали постоянные проверки и угрозы со стороны начальства. «Работать приходилось в невыносимых условиях. За две недели я получила одно замечание и два выговора. Не успею сдать объяснительную, а уже готов приказ о взыскании и новое требование дать объяснение, которое никому не нужно»,- пишет Эльвина Ягнакова.

Конфликт Эльвины Ягнаковой и Сергея Таскаева, по ее словам, начался в начале учебного года. Женщина сообщала, что ректор принуждает ее уволиться, чтобы отдать ее должность подруге жены. Как сообщили в пресс-службе ЧелГУ, Эльвине Ягнаковой было предложено уволиться, потому что ее работа в качестве декана признана неэффективной по ряду показателей и привела к дестабилизации работы факультета Евразии и Востока. По данным представителей вуза, за четыре года работы госпожи Ягнаковой на посту декана с факультета ушли 26 преподавателей.