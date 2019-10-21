Промпредприятия Кубани отгрузили продукции на 217,4 млрд рублей

За девять месяцев текущего года промпредприятия Кубани отгрузили собственной продукции на 217,4 млрд руб. с ростом 7,6% к соответствующему периоду 2018 года. Индекс производства в отрасли составил 103,4%. Основной рост показали организации, специализирующиеся на выпуске металлургической и химической продукции, строительных материалов и металлических изделий.

Помимо этого, в 3,4 раза увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 25% – выпуск резиновых и пластмассовых изделий.

Как отметил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов, на рост объемов промышленного производства влияют, в том числе, оказанные предприятиям меры господдержки. «К примеру, завод «Кубаньжелдормаш» в рамках региональной программы развития промышленности получил субсидии на возмещение части затрат. Общий объем субсидирования за два года превысил 6 млн руб. Полученная от края господдержка позволила предприятию увеличить объем производства продукции по итогам 2018 года на 54%», – сказал Иван Куликов.

Елена Рыжкова