ГЖФ увеличивает стоимость квадратного метра по социальной ипотеке

Госжилфонд при президента Татарстана (ГЖФ) решил увеличить стоимость 1 кв. м. соципотечного жилья с 32,5 до 38 тыс. руб. При этом окончательная цена в чистовой отделке составит около 42,5 тыс. руб. Решение было принято из-за выдвинутых подрядчиками требований о пересмотре цены строительства с учетом запланированного увеличения оплаты труда, сообщает пресс-служба ГЖФ.

При этом подрядчики предлагали увеличить стоимость 1 кв.м до 46,2 тыс. руб. Однако, специалисты ГЖФ проанализировали все предоставленные расчеты и изучили изменения стоимости жилья по проектно-сметной документации, которая прошла госэкспертизу. В ходе анализа выяснилось, что лишь с начала 2019 года сцена на главные строительные материалы выросла на 10-17%.И эта ситуация не может не влиять на цену жилья.

В стоимость 1 кв.м помимо затрат на строительство включены расходы на межевание земельных участков, проектные работы, необходимые экспертизы и оплата работы по техническому надзору. На сегодняшний день, по данным портала Domofond.ru, 1 кв.м в Казани в среднем стоит 83 тыс. руб., а разница в стоимости 1 кв.м на коммерческом рынке и по соципотеке достигает 58%, хотя в обоих случаях используются те же самые технологии и материалы, уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"