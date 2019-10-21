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Управление благоустройства Сарапула оштрафовали за сброс сточных вод в Каму

В Сарапуле оштрафовали МУ «Управление благоустройства» за слив сточных вод в Каму без разрешения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«Муниципальное учреждение осуществляет сброс сточных вод в реку Кама в центральной части города. Сброс дождевых и талых вод в реку осуществляется через систему ливневой канализации без разрешения», - говорится в сообщении прокуратуры региона.

Отмечается, что без разрешительной документации установить объём и качество воды невозможно.

В результате предприятие оштрафовали на 50 тыс. руб. Виновное в допущенных нарушениях закона лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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