Джаз-квартет WOODOISM (Швейцария)

ВРЕМЯ: 15 ноября в 19:30

МЕСТО: «Студия Дождя», Остров Отдыха, 11Г 6+

Критикам не удаётся уйти от очевидной отсылки в названии коллектива: для большинства из них Woodoism (Вудаизм) — это «колдовство, шаманское камлание, экстатический ритуал». Для тех, кто менее склонен к банальностям, Woodoism — это скорее вдохновлённая работа с формой, придание вполне общеупотребительному инструментальному материалу новых смыслов за счёт отточенности его подачи, искренней влюблённости и вживлённости в него. В составе квартета:

Лайнус Амстад (Linus Amstad) / альт-саксофон

Флориан Вайсс (Florian Weiss) / тромбон, композиция

Валентин фон Фишер (Valentin von Fischer) / контрабас

Филипп Лейбундгут (Philipp Leibundgut) / ударные

Woodoism же был основан в 2014-м и, что любопытно, не претерпел с тех пор изменения состава, что говорит о многом. Основной идеей Вайса было исполнение репертуара, который он сам называл «игривой камерной музыкой в стилистике документального кино». Почему именно документального, а не кино в целом — остаётся только догадываться (впрочем, отчасти само это позиционирование тоже игриво). Квартет без гармонического инструмента взял на себя довольно непростую задачу, учитывая, насколько далека его стилистика от авангарда и свободного джаза, где такой недостаток мог бы быть объяснён вычурной концепцией. Однако выстраиваемые музыкантами аккорды из всего лишь трёх нот (тромбона, саксофона и контрабаса) оказались на практике достаточно искушёнными, а музыка Woodoism, словно бы вынужденная разнообразиться изнутри, по-хорошему цепляет. Как писал кто-то из рецензентов, «квартет бродит по зарослям джаза, но музыканты могут пролить свет даже в самые тёмные места этих зарослей, и они не отпускают руки слушателя; вы следите за группой и можете видеть, как простая с виду мысль молодого лидера превращается в полноценное повествование».

Woodoism гастролировал по Швейцарии уже в 2015-м в рамках программы «Best of Swiss Jazz Bachelors», отбор в которую проводила образовательная ассоциация DKSJ, а вскоре после этого побывал с концертами в Венгрии. Весной 2017-го квартет представил свой первый альбом (названный просто «Woodoism») и провёл обширный тур по Швейцарии и Германии. В начале 2019-го коллектив принял участие в престижном «сетевом» фестивале Suisse Diagonal, в рамках которого несколько наиболее интересных молодых групп выступают с концертами в ключевых джазовых залах страны. А в конце февраля 2019 года «Woodoism» объявили о завершении записи второго альбома, работа над которым велась на легендарной немецкой студии Bauer. Он будет выпущен в свет в сентябре и получит названием «Refugium».

Пресса описывает коллектив как:

«… настоящий кайф от первого до последнего звука; самая настоящая развлекательная музыка, склеенная из чрезвычайно умных, забавных и разнообразных композиций» (Steff Rohrbach, «Jazz’n’More», 2017)

«… тонкая полифония, взломанная ритм-секцией с большим остроумием и темпераментом» (Peter Redi, «Weltwoche»)

«… элегантная бравада» (Tom Gsteiger, «Der Bund»)

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Видеозаписи - https://www.youtube.com/watch?v=D3VT8bFCHLI\

https://www.youtube.com/watch?v=sv12w9Io8o0

https://www.youtube.com/watch?v=ODxAZHAodGo