22 октября, вторник
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Tiffany & Co. представил первый из двенадцати экстраординарных подарков к предстоящему праздничному сезону

Новогодний каталог Tiffany в этом году придает выражению «чем больше, тем лучше» новый смысл — в эту праздничную подборку впервые за 182 года истории компании вошли 12 совершенно уникальных не только подарков, но и впечатлений.

Первый из них — роскошный адвент-календарь высотой в 1,2 метра и стоимостью $112 тыс. Календарь раскрашен вручную в виде макета флагманского магазина марки на Пятой Авеню в Нью-Йорке и скрывает в себе «бумажный» стаканчик из стерлингового серебра, браслет Tiffany T True из желтого золота и подвеску Tiffany Smile из розового золота с бриллиантами, а также множество не менее желанных объектов, наполняя 24 предпраздничных дня радостью и восторгом.

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