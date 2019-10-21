Tiffany & Co. представил первый из двенадцати экстраординарных подарков к предстоящему праздничному сезону

Новогодний каталог Tiffany в этом году придает выражению «чем больше, тем лучше» новый смысл — в эту праздничную подборку впервые за 182 года истории компании вошли 12 совершенно уникальных не только подарков, но и впечатлений.

Первый из них — роскошный адвент-календарь высотой в 1,2 метра и стоимостью $112 тыс. Календарь раскрашен вручную в виде макета флагманского магазина марки на Пятой Авеню в Нью-Йорке и скрывает в себе «бумажный» стаканчик из стерлингового серебра, браслет Tiffany T True из желтого золота и подвеску Tiffany Smile из розового золота с бриллиантами, а также множество не менее желанных объектов, наполняя 24 предпраздничных дня радостью и восторгом.