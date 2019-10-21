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В Ленобласти откроют биогазовый комплекс, предотвращающий загрязнение атмосферы

В среду, 23 октября, в поселке Плодовое Приозерского района Ленинградской области на территории племенного завода «Первомайский» состоится открытие биогазового комплекса по переработке органических отходов.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, биогазовая установка в поселке Плодовое будет перерабатывать отходы жизнедеятельности животных, полностью предотвращая загрязнение атмосферы, почвы и грунтовых вод, а также производить биогаз с высоким содержанием метана и органические удобрения. Оборудование и технологии разработаны российской компанией из Ломоносовского района Ленобласти.

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