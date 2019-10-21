В Туапсе сотрудники ОМВД возбудили уголовные дела о нарушении миграционного законодательства

В ходе проведения оперативных мероприятий в сфере миграционного законодательства полицейские Туаспе установили, что местные жители фиктивно поставили на учет в своих квартирах 12 приезжих из Центральной Азии. Иностранцы приехали в Туапсе для работ на стройке, по указанным адресам они не проживали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

В отношении 36-летней женщины и 52-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении владельцев квартир избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.

Елена Рыжкова