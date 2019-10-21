Заключенный взыскал 1 млн рублей со скандально известного похоронного дома Екатеринбурга

Как стало известно «Ъ-Урал», Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга взыскал порядка 1,1 млн руб. с ООО «Группа компаний «Вознесение»» в пользу некого Владимира Ковалева, выдавшего займ юридическому лицу. Согласно «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована по адресу скандально известного дома прощания «Вознесение». Он получил широкую известность в ходе публичного конфликта с ритуальными службами Екатеринбурга — тогда владельцы похоронного дома закрыли единственный проезд к городскому моргу, в результате чего сторонние компании стали на руках перетаскивать тела умерших и кидать их через заборы. Кроме того, бенифициар компании Алексей Анисимов ранее фигурировал в уголовном деле экс-министра по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова и его первого заместителя Артема Богачева, обвиняемых во взяточничестве.

Как следует из материалов суда, истец выдал компании займ в 1 млн руб. и перечислил его на счета компании. После этого он передал права взыскивания долга некой Ковалевой, которая и обратилась в райсуд к «Вознесению». В свою очередь в группе компаний «Вознесения» заявили, что договор цессии был поддельным, так как Владимир Ковалев находился на тот момент в местах лишения свободы и не мог заключать подобный договор. Впрочем, райсуд посчитал, что ответчику не удалось доказать подложность документа и взыскал с «Вознесения» долг и проценты по нему. Сейчас это решение оспаривается в облсуде.

Игорь Лесовских