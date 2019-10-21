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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Игоря Богданова предложили в зампредседатели гордумы от «Справедливой России»

На заседании комиссии думы Нижнего Новгорода по местному самоуправлению депутат фракции «Справедливая Россия» Евгений Сабашников предложил избрать своего однопартийца Игоря Богданова четвертым заместителем председателя думы. По словам инициатора, в руководстве гордумы должны быть представлены все политические партии, а бессменного директора школы №91 Игоря Богданова нижегородцы знают как представителя интересов учителей и педагогов. Также инициатор напомнил, что Игорь Богданов избирался «на первых демократических выборах» депутатом Верховного совета СССР в 1989 году.

Комиссия рекомендовала спикеру думы Дмитрию Барыкину включить в повестку думы вопрос об избрании заместителя от «Справедливой России». Напомним, ранее на должность зампреда гордумы намеревался попасть сам Евгений Сабашников, но его кандидатура в ходе политических консультаций в думе и администрации одобрена не была, и вопрос сняли с голосования.

Иван Сергеев


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