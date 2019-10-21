В Нижнем Новгороде участие в iFest’е приняли более 1,5 тысяч разработчиков

В технопарке «Анкудиновка» 19 октября состоялся второй IT-фестиваль iFest для программистов и разработчиков. Участие в нем приняли более 1,5 тыс. сотрудников отрасли и более 100 IT-компаний, сообщает пресс-служба международного IT-кластера Нижегородской области (iCluster).

В рамках лектория выступили эксперты из Массачусетского технического университета (США), компаний Huawei, Tele2, Harman, Intel и других. На своих стендах компании также представили передовые разработки, например, технологию погружения в виртуальную реальность «Автосимулятор», беспилотный транспорт, а также достижения в области кибербезопасности, цифровизации строительства, ритейла и автопрома.

Анастасия Еремина