В Тюменской области отменен пожароопасный сезон

Постановление об отмене пожароопасного сезона подписал губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня на заседании президиума регионального правительства, сообщает пресс-служба главы региона. Изменение режима связано с установлением низких температур.

Пожароопасный сезон был установлен с 18 апреля. Для усиления мер пожарной безопасности в период с 26 апреля по 30 августа вводился особый противопожарный режим. В этот период было запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.

В течение пожароопасного периода 2019 года в лесном фонде области зафиксировано и потушено 119 лесных пожаров на общей площади 2491 гектар. Оперативность ликвидации возгораний в течение первых суток с момента начала тушения составила 87%.