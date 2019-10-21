Гарантийный фонд Ростовской области поддержал предприятие из г.Волгодонска

В августе т.г. Гарантийный фонд Ростовской области и финансовая организация «Кредит Урал Банк» (АО) подписали соглашение о сотрудничестве по программе предоставления поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства для получения банковских гарантий. Основанием послужила заявка в банк на получение гарантии от предприятия ООО «Волгодонской электромеханический завод» (ООО «ВЭМЗ»).



ООО «ВЭМЗ» зарегистрировано в 2015 году и занимается обработкой металлических изделий. Предприятие оснащено современным оборудованием, позволяющим ему осуществлять различные виды токарно-фрезерных и фрезерных работ, плоскошлифовальных и круглошлифовальных работ, газокислородную и плазменную резку, рубку листового материала и ковку металла, а также много других видов работ. Среди покупателей и заказчиков ООО «ВЭМЗ» предприятия из Ростовской области и других регионов. В частности, завод выполняет заказы Публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК»). Обстоятельства сложились таким образом, что ООО «ВЭМЗ» потребовалась безотзывная банковская гарантия для обеспечения его обязательств перед ПАО «ММК» по поставке продукции по договору. Завод обратился за помощью в банк КУБ (ПАО). Однако банк посчитал необходимым привлечь поручительство третьего лица в размере 70% от суммы банковской гарантии.

«Для нас это нормальная практика – помогать предприятию, если оно работает в сегменте малого или среднего бизнеса, даже при том, что в данном конкретном случае банк не находится на территории Ростовской области и не был в числе партнёров Гарантийного фонда. - пояснил исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин. – Поэтому когда на нас вышел банк с уточнением, можем ли мы посотрудничать по данной сделке, ведь сумма поручительства не маленькая, мы предложили ему заключить соглашение, которое позволит оказывать гарантийную поддержку любому субъекту МСП из Ростовской области, а не только данному предприятию».

В этом году Гарантийный фонд много предпринял шагов в сторону улучшения условий предоставления поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства и продолжает работать в этом направлении. В частности, теперь можно один раз предоставить полный пакет документов с заявкой на установление лимита поручительств по банковской гарантии, а затем, по мере необходимости, направлять только заявку на выборку конкретной суммы, с приложением справки об отсутствии задолженности по налогам.

По словам Романа Соина, Банк «КУБ» (ПАО), вдохновленный первой сделкой, в настоящее время рассматривает возможность заключения второго соглашения – по программе предоставления поручительств субъектам МСП по кредитам.

Подробная информация о партнёрах Фонда и условиях предоставления поручительства на сайте http://dongarant.ru