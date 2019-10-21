В Тюменской области суд не дал избирателям отозвать главу села

Сегодня апелляционная коллегия Тюменского облсуда оставила в силе решение Виколовского райсуда, не давшего инициативной группе сельчан созвать референдум по отзыву главы района Александра Криволапова. Согласно материалам дела, летом более 20 жителей Викуловского района собрались и решили создать инициативную группу по отзыву главы района Александра Криволапова. По их мнению, он бездействовал на своем посту. Чтобы провести референдум по данному вопросу, группа выбрала себе главу - Алексея Чулошникова, который в июне обратился в территориальную избирательную комиссию с просьбой зарегистрировать инициативную группу. Согласно процедуре, после этого мог быть объявлен референдум, на котором бы решался вопрос об отзывы главы района.

Местный ТИК не стал рассматривать по существу вопрос регистрации инициативы граждан, дав заявителю объяснение, что по Уставу района добиваться отставки главы района за бездействие нельзя. Это решение в итоге поддержал и районный суд. Как следует из решения суда, избиратели могут отозвать главу только по ряду конкретных нарушений: издания нормативного правового акта, противоречащего Конституции РФ и другим законам, а также по «иным основаниям, в случае их подтверждения в судебном порядке».

Стоит отметить, что 22 октября Викуловский райсуд приступит к рассмотрению повторного отказа инициативы горожан. Дело находится в производстве судьи Андрея Калинина.

Игорь Лесовских