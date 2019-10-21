По итогам публичных слушаний Новинки присоединят к Нижнему Новгороду В мероприятии приняли участие около 230 человек

На слушания в мэрию в пятницу пришли жители Нижнего Новгорода, Новинок, дольщики ЖК «Окский берег» и «Новинки Smart City» - у многих из них оказались диаметрально противоположные взгляды на обсуждавшийся вопрос.

Обманутые дольщики выступили за присоединение. Их позицию представила Людмила Турунтьева.

Давно проживающие в Новинках жители частного сектора не хотят присоединения к городу. От их имени выступил Александр Едвокимов.

На слушаниях присутствовали представители группы, выступающей за проведение референдума по вопросу присоединения поселка к Нижнем Новгороду.

Представители регионального правительства и мэрии Нижнего Новгорода пообещали, что налоговых изменений для жителей поселка не будет, а рост тарифов на услуги ЖКХ составит не более четырех процентов.

Вице-мэр Наталия Казачкова, с разъяснением насчет того, в какой из бюджетов будут направлены отчисления жителей.

В итоге решение о присоединении было принято, несмотря на то, что участники слушаний так и не смогли прийти к консенсусу.