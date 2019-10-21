Из-за долга в 2,5 млн рублей самарский ТД «Захар» отрезали от канализации

В Самаре ТД «Захар» из-за образовавшегося почти в 2,5 млн руб. долга неделю назад оказался отрезан от услуг канализации. Об этом сегодня сообщили в «РКС-Самара». Задолженность накопилась с июня этого года.

«За время с момента тампонирования стоки заполнили сети, которые находятся на балансе абонента, колодцы встали на подпор и в ближайшее время начнется излив. Это чревато нарушением санитарной обстановки не только в самом торговом доме (сантехникой пользоваться уже нельзя), но и вблизи»,— говорится в сообщении.

Снять заглушку смогут только после того, как должник расплатится по счетам и компенсирует затраты на ее монтаж и демонтаж. Стоимость этой работы «РКС-Самара» оценили в 12 тыс. руб. Они предположили, что долг мог образоваться из-за оплаченных арендатором услуг одному юрлицу, а договор на водоснабжение и водоотведение заключило другое юрлицо. И у последних не оказалось средств оплатить услуги.

Алена Смирнова