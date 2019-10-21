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Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях

Банк УРАЛСИБ предлагает дебетовую карту «Прибыль» во всех своих офисах на территории РФ. Ранее карта выпускалась в пилотном режиме в некоторых городах присутствия Банка.


Карта «Прибыль» объединяет в себе сразу несколько преимуществ, предусматривая начисление процентов на остаток и кэшбэк до 3% в рамках программы лояльности «УРАЛСИБ Бонус».

Ежемесячное начисление процентов на остаток средств по карте – от 3 до 6% годовых в зависимости от суммы минимального остатка по карте в течение месяца.

По программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус» клиенту начисляются баллы из расчета 1 балл = 50 потраченных рублей, которые могут быть обменены на денежные сертификаты, предусматривающие максимальный кэшбэк до 3%. Порядок использования сертификатов в рамках программы лояльности указан на сайте www.bonus.uralsib.ru.

Снятие наличных по карте при сумме от 3 тысяч рублей в банкоматах любого банка на территории РФ осуществляется без комиссии.

Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей в месяц или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц.

Карту «Прибыль» можно открыть в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания карты можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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