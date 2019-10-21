Фабрика «Краснодеревщик» погасила многомиллионную задолженность по зарплате

Челябинский производитель столярных изделий «Краснодеревщик» в результате прокурорского реагирования погасил задолженность перед сотрудниками в размере более 15 млн руб. Как сообщают в пресс-службе областного надзорного ведомства, долги накопились перед 347 работниками за период с июля по август 2019 года.

Прокуратура, отреагировав на жалобы сотрудников, внесла представление об устранении нарушений, а также возбудила в отношении генерального директора «Краснодеревщика» дело об административном правонарушении.