Мордовия лидирует по показателю долговой нагрузки у заемщиков с наименьшими доходами

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитало показатели долговой нагрузки (ПДН) граждан России по уровню доходов за последние полгода. Мордовия оказалась на втором месте среди регионов по уровню нагрузки заемщиков с доходами менее 20 тыс. руб. – их ПДН составляет 33,36%, он вырос на 0,2% с 1 апреля. Более высокий показатель зафиксирован только в Амурской области (34,41%, -0,37%).
По показателю долговой нагрузки заемщиков со средними доходами (от 20 тыс. до 40 тыс. руб.) Кировская область оказалась на третьем месте среди регионов России (25%, +0,55%). Более высокий показатель отмечается в Амурской области (28,07%, -1,02) и Забайкальском крае (25,03%, +0,31). Мордовия по этому показателю оказалась на седьмом месте (24,46%, +0,14).
Среди регионов с наибольшим показателем нагрузки заемщиков с наибольшими доходами (более 40 тыс. руб.) Кировская область оказалась на четвертом месте среди регионов (19,08%, +0,9). Первые три строчки рейтинга заняли Амурская область (22,03%, -0,52), Забайкальский край (20,44%, +0,26) и Бурятия (19,27%, -0,02).
В среднем по России показатель долговой нагрузки среди граждан с наименьшими доходами вырос до 28,8% (+1,7), со средними доходами – вырос до 24,57% (+1,7), с наибольшими доходами – вырос до 20,57% (+1,38).