Застройщик Левенцовки в Ростове получил в кредит более 3 млрд рублей

Компания «СЗ ККПД-Инвест» (входит в «Интеко») и ростовское отделение Сбербанка подписали кредитные договоры на сумму более 3 млрд руб., сообщает пресс-служба Сбербанка.

Часть средств будет направлена на строительство жилых корпусов в Левенцовке, также деньги пойдут на рефинансирование текущего кредита в другом коммерческом банке. Совокупный лимит финансирования «Интеко» теперь составляет более 5 млрд руб., если учитывать подписанное ранее соглашение для проектного финансирования трех корпусов ЖК «Левенцовка парк».

Кристина Федичкина