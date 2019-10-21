На «Красной Поляне» боями и концертом открыли WOW ARENA

На курорте «Красная Поляна» рядом с «Казино Сочи» открылась масштабная ивент-площадка WOW ARENA. Первыми мероприятиями, которые здесь прошли, стали концерт известного казахского певца Димаша Кудайбергена и бои ММА - 95-й турнир серии Fight Nights Global и Международный турнир по смешанным единоборствам GFC19 & Krepost Selection.

Проект реализован Группой компаний WOW SOCHI, курортом «Красная Поляна» и игорной зоной «Красная Поляна» при поддержке администрации Сочи. По данным президента холдинга WOW SOCHI Асиет Жуковой, решение о создании площадки было принято в мае 2019 года. Игорная зона предоставила земельный участок, а также помогает в организации мероприятий. В свою очередь, по условиям соглашения, группа компаний создала саму арену для спортивно-зрелищных мероприятий «под ключ» и будет управлять ею. Проект рассчитан на привлечение туристов с высоким доходом, в том числе иностранцев.

Объем инвестиций непосредственно в строительство WOW ARENA составил $5 млн, сообщил на пресс-конференции, посвященной запуску проекта, господин Рашид Махмуд Абдулрахим Аль Нури, глава Группы компаний WOW SOCHI в странах Ближнего Востока. В целом в глобальный проект холдинга, направленного на повышение привлекательности Сочи для иностранных туристов, Группа компаний вложила более $10 млн. Помимо строительства арены, в июне 2019 года было открыто постоянное направление полетов Дубай–Сочи–Дубай. Также WOW SOCHI инвестирует в продвижение Сочи, как мирового курорта, на рынке туристических услуг ОАЭ.

После открытия прямых рейсов турпоток из ОАЭ в Сочи только с июня по октябрь 2019 года составил 8 тысяч человек. При этом в целом в 2018 году, по данным официальной статистики, в РФ въехало всего 3 тысячи туристов из Объединенных арабских эмиратов.

По словам директора по развитию игорной зоны «Красная Поляна» Дмитрия Анфиногенова, в целом туристический поток в игорную зону постоянно увеличивается. Концерты и MICE-мероприятия, которые проводятся в казино, уже не могут вместить всех желающих с сохранением достаточного уровня комфорта. WOW ARENA призвана решить эту проблему.

«С начала 2017 года в игорной зоне побывало 1,5 млн человек. При этом доля иностранных гостей растет и сегодня мы уже практически вышли на цифру в 20% от всего турпотока. Красная Поляна проводит большое число MICE-мероприятий, у нас проходят покерные серии, привлекающие участников со всего мира. Всем нашим гостям необходимо качественное предложение по шоу-программе», - сказал господин Анфиногенов, добавив, что опыт игорных зон во всем мире показывает, что качественные развлекательные площадки являются обязательным элементом их развития.

Новая площадка возведена по голландской технологии с применением современных материалов. Она многофункциональна, наружная конструкция создана из сплава, способного противостоять высоким нагрузкам, в том числе накоплению большой массы снега. Специальное покрытие, которым обтянут каркас арены, не пропускает звук, несмотря на довольно громкое звучание во время концертов. В этом посетители вечера Димаша Кудайбергена смогли убедиться лично. Внутренние конструкции устроены таким образом, чтобы пространство зала можно было в течение нескольких часов трансформировать в зависимости от потребностей мероприятия. Так если в первый вечер здесь прошел концерт со стандартной рассадкой, то уже на следующий день появилась клетка для боев с рассадкой круговой.

На сегодня стандартная вместимость WOW ARENA — 2500 мест. При этом, по данным организаторов, максимальное количество зрителей, которых здесь могут принять в формате фестиваля — 5000 человек.

Помимо концертов и боев, на новой площадке планируют проводить дискотеки, семинары, тренинги, конференции, банкеты, пресс-конференции, и другие мероприятия. Сроки окупаемости проекта, по данным WOW SOCHI, составят 10 лет.

Открытие арены выдалось жарким в первую очередь из-за накала страстей на боях серии Fight Nights Global.

Главным поединком открытия стал пятираундовый бой между россиянином Али Багаутиновым и казахом Жалгасом Жумагуловым, который является действующим чемпионом FNG в наилегчайшем весе. Судьи и минимальным отрывом отдали предпочтение Жалгасу Жумагулову, сохранившему таким образом чемпионский пояс и титул. Его соперник Али Багаутинов с решением не согласился, заявив, что его команда будет подавать апелляцию.

На следующий день на арене прошел Международный турнир по смешанным единоборствам GFC19 & Krepost Selection. Главным его боем стал поединок между серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе Миграном Арутюняном (выступает за Армению) и представителем Казахстана Жасуланом Акимжаном. Победителем стал Жасулан Акимжан, который нокаутировал соперника пяткой с разворота в самой концовке трехраундового поединка.