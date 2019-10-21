Татарстан вошел в топ-10 самых криминальных регионов страны

Татарстан оказался в десятке самых криминальных регионов России по итогам августа 2019 года. За месяц в республике были совершены 33,4 тыс. преступлений. Рейтинг опубликован на сайте Генпрокуратуры РФ.

Самым криминальным регионом страны оказалась Москва, где за август совершили 93,8 тыс. преступлений. 51,2 тыс. преступлений зарегистрировали в Московской области, которая находится на второй позиции рейтинга. Третье место занял Краснодарский край с 48.2 тыс. преступлений.

Помимо Татарстана в десятке самых криминальных регионов страны оказались Челябинская, Ростовская, Свердловская области, Башкортостан, Кемеровская область и Санкт-Петербург. Меньше всего преступлений за август 2019 года зарегистрировано в Чукотском автономном округе (524 происшествия) и Ненецком автономном округе (526).

"Ъ-Казань"