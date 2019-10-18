«Нас ждет очень много хорошего футбола»

18 октября стартует тринадцатый тур чемпионата России по футболу в РПЛ. Первая встреча состоится в Грозном, где «Ахмат» принимает «Локомотив». Полный расклад по предстоящему туру спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с экспертом букмекерской компании «Лига ставок», главным редактором спортивного еженедельника «Главная ставка» Андреем Вдовиным.

— В матче с «Рубином» «Спартак» безоговорочный фаворит даже с точки зрения букмекерских ставок?

— Да, действительно, безоговорочный фаворит. Потому что мы знаем, что «Рубин» очень нездорово играет в гостях, чаще всего проигрывает. Причем пропускает достаточно много. А в «Спартаке» новый главный тренер, а это значит, будет не только игровой всплеск, но и должен быть эмоциональный. А мы знаем, что Доменико Тедеско очень эмоциональный тренер, значит, это будет даже не всплеск, а эмоциональный взрыв.

— А если говорить о коэффициентах, то на «Спартак» и «Рубин» какие расклады?

— Если ставить на то, что «Спартак» выиграет, это будет не очень интересная ставка, так что лучше смотреть фору один-два мяча — мне кажется, коэффициенты будут поинтереснее. Если говорить о результативности матча, да, то лучше смотреть тоталы. Скорее всего, это будет верховой матч, то есть тот, в котором будет забито много голов, и надо смотреть коэффициенты на тотал больше двух-трех. То есть в этом матче должно быть забито три и больше голов.

— После назначения Доменико Тедеско с точки зрения букмекерского коэффициента изменилась как-то история, то есть больше верят в «Спартак»?

— Чтобы коэффициент существенно менялся, надо сначала увидеть игру «Спартака», увидеть, что Тедеско будет делать с командой, в какой футбол он будет играть. И тогда будет понятно, как скорректируются сами цифры. Когда пройдет два-три матча, коэффициенты устаканятся.

— Можно ли назвать «Зенит» главным претендентом на чемпионство? Согласны ли букмекеры с таким раскладом? На этот вопрос нам ответит заместитель генерального директора букмекерской компании «Лига ставок» Александр Егоров.

— «Зенит» как был перед началом чемпионата главным претендентом, фаворитом на победу, так он и остается. Если будем сравнивать динамику коэффициентов, то перед началом чемпионата наше предложение было 1,75 на победу «Зенита» по итогам сезона. Сейчас текущий коэффициент — 2,05. У того же «Локомотива», «Краснодара», ЦСКА мы котируем победу за 5, 6, 7 и 8.

— Что касается матча «Зенит»—«Ростов», «Зенит» явный фаворит или все-таки там паритет?

— Да, «Зенит» явный фаворит, даже несмотря на то, что «Ростов» достаточно непривычно для себя и для многих набрал равное с другими командами количество очков. Тем не менее, «Зенит» — это команда, которая играет дома, которая очень мощно проводит текущий сезон, опять же, в разрезе тех игроков, которые играют за сборную, мы отдаем им предпочтение. Если говорить шансах, это считается один на 16 в пользу сине-бело-голубых, а если говорить языком коэффициентов, то победу «Зенита» котируем на 1,6, победу «Ростова» — аж на целых 5,75.

— «Ахмат»—«Локомотив», «Уфа»—ЦСКА, «Динамо»—«Краснодар». У какой команды самое серьезное преимущество в этих матчах?

— У ЦСКА. Клуб наиболее ярко выглядит, так сказать, из всех этих пар команд. На ЦСКА даем 1,8. 5 — на «Уфу».

— Самая большая ставка в туре на какой матч и какая сумма, если, конечно, есть такая информация?

— Сейчас пока самая большая ставка 150 тыс. руб. на победу «Локомотива». Возможный выигрыш 240 тыс. руб. Я бы сказал бы, что самый большой ожидаемый выигрыш — это интересная сумма — 15,03 млн руб. С 300 руб. один болельщик взял экспресс на четыре матча.