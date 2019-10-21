На Кубани запустили портал для контроля над реализацией нацпроектов

Власти Краснодарского края создали интернет-портал национальных проектов: np.krasnodar.ru. Как сообщили в пресс-службе администрации, на этом ресурсе будет размещаться информация о реализации различных нацпроектов: развития социальной сферы, комфортной городской среды, цифровой экономики, поддержке предпринимательства, экспорте и экологических проектах. В частности, там можно будет получить данные о финансировании, целях и задачах проектов, а также сроках проведения различных мероприятий. Как считают власти, это позволит усилить контроль за реализацией нацпроектов и повысить эффективности этой работы.

Сейчас на портале можно пройти опрос и ознакомиться с интерактивной картой Кубани, где обозначены объекты, которые должны быть реализованы в рамках нацпроектов к 2024 году. «Важно, чтобы жители не только знали о новых дорогах и школах, которые возводятся сегодня по нацпроектам, но и могли высказывать свое мнение и предложить идеи по улучшению этой работы»,- говорят в администрации.

Михаил Лукашов