Почему выбирают Запсибкомбанк: выгодные ипотечные предложения 2019 года

Ипотека помогает решить важный жизненный вопрос – приобретение жилья, иными словами, создание пространства для семьи, отдыха, воспитания детей. В последние годы в России отмечается рост ипотечного сегмента в продуктовой линейке банков, а объем ипотечного портфеля только за первое полугодие 2019 года вырос более чем на 11%*.



Так, объем ипотечных сделок в Запсибкомбанке в сентябре вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Всего в текущем году банк планирует выдать 13,0 млрд рублей, что поможет в последний квартал года улучшить жилищные условия примерно 2 тысячам клиентов. Растущие показатели объясняются как интересом клиентов к приобретению недвижимости, так и стабильной ситуацией на рынке, и высокими оценками Запсибкомбанка со стороны рейтинговых агентств: в январе независимые эксперты АКРА и «Эксперт РА» повысили рейтинг банка до уровней AA-(RU) и ruA+ соответственно, прогноз «Стабильный». Запсибкомбанк является одним из немногих банков, удостоенных такой оценки, которая является показателем устойчивого развития.

Немаловажным фактором стало и расширение линейки выгодных ипотечных предложений в Запсибкомбанке, примером тому являются новые ипотечные программы на покупку апартаментов, а также приобретение земельного участка с возможностью в будущем построить на нем дом для всей семьи, ставка по кредиту – от 9,75% годовых.

Готовое и строящееся жилье клиенты могут приобрести по скидке к процентной ставке у партнеров банка – крупнейших застройщиков и агентств недвижимости. Скидки варьируются в диапазоне от 0,3% до 0,8% от базовой процентной ставки, при условии комплексного страхования рисков. Более подробную информацию клиент может получить в отделении банка.

Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса «Запсибкомбанк прочно закрепился в числе лучших ипотечных банков страны, согласно рейтингу портала «Банки.ру» по итогам первого полугодия 2019 года мы вошли в ТОП-20 российских банков по размеру ипотечного портфеля. Уверен, что благодаря привлекательным ставкам, скидкам от партнеров, возможности досрочного погашения, а также наличию широкой линейки кредитных программ показатели продолжат расти. В сентябре Запсибкомбанк снизил ставки по основным ипотечным продуктам. Теперь любой клиент может оформить жилищный кредит на очень выгодных условиях – от 8,9%, или рефинансировать действующую ипотеку по ставке 9,1% годовых. Сейчас очень удачное время для приобретения недвижимости, и я советую тем, кто еще раздумывает над покупкой квартиры в ипотеку, решаться и приходить за консультацией к нашим специалистам либо заполнить онлайн-заявку на сайте банка».

Как социально ориентированное учреждение Запсибкомбанк регулярно участвует в государственных программах, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

Так, например, особые условия ждут клиентов с детьми. «Семейная ипотека» с государственной поддержкой позволяет улучшить жилищные условия тем, у кого с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок, по ставке всего 5% годовых на весь срок кредита. При этом предложение также касается тех клиентов, кто желает рефинансировать действующий кредит под такой же низкий процент, если семья и условия покупки жилья соответствуют параметрам госсубсидирования.

Участникам Программы помощи в улучшении жилищных условий работников бюджетной сферы ЯНАО предоставляется возможность использования бюджетного сертификат в качестве первого взноса при приобретении жилья в ипотеку от Запсибкомбанка, при этом сумма первого взноса может быть всего 10% от стоимости приобретаемого жилья.

Для участников государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах» предусмотрена компенсация части процентной ставки по ипотеке на приобретение (строительство) жилых помещений, в том числе на рефинансирование ипотечных кредитов.

Татьяна Зыкова, директор ДО № 63 «Ханты-Мансийский» «Радует, что у нас есть возможность поддержать молодые семьи. Если оценивать территорию Ханты-Мансийского автономного округа, то сейчас у нас повышается рождаемость, появляется больше семей, готовых воспитывать двух, трех и более детей, а детям нужно пространство! И мы понимаем, что семейная ипотека – наиболее выгодное предложение для многих. Важно отметить, что Запсибкомбанк в этом году вошел в ТОП-3 рейтинга российских ипотечных банков с программой «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» по версии аналитического департамента «Выберу.ру». Наши клиенты могут быть уверены в своем выборе».

С начала года Запсибкомбанк внедрил новый формат взаимодействия с клиентами – ипотечные ярмарки. На сегодняшний день их проведено более 10 на территории ХМАО и Тюменской области. Успех такого рода мероприятий обусловлен тем, что в одном месте клиент получает полный комплекс услуг: консультацию от всех участников ипотечной сделки, в том числе по налоговым вычетам, льготам и сертификатам, максимально выгодное предложение по ставке и бонус в виде скидки от стоимости недвижимости.

Сергей Лабунский, директор ДО № 64 «Салехардский» «Ипотечные ярмарки дают возможность клиентам комплексно подойти к решению вопроса оформления ипотеки. Сейчас с уверенностью можно сказать, что посетители высоко оценили такой формат. В Салехарде ярмарка прошла 18-19 сентября, за два дня мы проконсультировали десятки людей по самым разным вопросам: оформлению ипотеки, льготам и налоговым вычетам, специальным предложениям для семей с детьми. И такую практику в банке планируем продолжать».

В 2019 году Запсибкомбанк придерживается стратегии совершенствования линейки ипотечных предложений, ориентируясь на потребности и возможности своих клиентов. Для россиян жилищный вопрос никогда не потеряет своей актуальности, а потому от доступности ипотечных предложений зависит не только готовность приобретения недвижимости в ипотеку, но и семейное благополучие многих людей.

* По данным портала «Банки.ру»: https://www.banki.ru/news/research/?id=10906164

Ипотека под 8,9% годовых. Максимальный срок кредитования – 30 лет. Валюта кредита – рубли РФ. Максимальная сумма кредита – 80% от стоимости приобретаемой недвижимости. Страхование ежегодно: имущественное + личное + титул. Ставка по кредиту 8,9% годовых устанавливается на приобретение квартир площадью 100 кв. м и более.

Максимальный срок кредитования – 30 лет. Валюта кредита – рубли РФ. Максимальная сумма кредита – 80% от стоимости приобретаемой недвижимости. Страхование ежегодно: имущественное + личное + титул. Ставка по кредиту 8,9% годовых устанавливается на приобретение квартир площадью 100 кв. м и более. Ипотека под 5% годовых. Рефинансирование ипотеки под 5% годовых. Ставка по кредиту 5% годовых устанавливается для граждан РФ, у которых с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. родился второй и/или последующий ребенок. Максимальный срок кредитования – 30 лет. Валюта кредита – рубли РФ. Максимальная сумма кредита – 80% от стоимости приобретаемой недвижимости, максимум 12 млн руб. для объектов в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, 6 млн руб. – для других территорий. Страхование ежегодно: имущественное + личное.

Рефинансирование ипотеки под 5% годовых. Ставка по кредиту 5% годовых устанавливается для граждан РФ, у которых с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. родился второй и/или последующий ребенок. Максимальный срок кредитования – 30 лет. Валюта кредита – рубли РФ. Максимальная сумма кредита – 80% от стоимости приобретаемой недвижимости, максимум 12 млн руб. для объектов в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, 6 млн руб. – для других территорий. Страхование ежегодно: имущественное + личное. Ипотека под 9,75% годовых на земельный участок. Ставка по кредиту 9,75% годовых устанавливается для клиентов, получающих заработную плату на карту ПАО «Запсибкомбанк», при приобретении земельного участка стоимостью до 5 млн руб., расположенного до 40 км от г. Тюмени. Максимальная сумма кредита – до 75% от наименьшей из сумм: оценочной стоимости земельного участка (отчет независимого оценщика по тарифам оценочной компании), стоимости по договору купли-продажи. Страхование ежегодно: жизни и здоровья заемщика.

Ставка по кредиту 9,75% годовых устанавливается для клиентов, получающих заработную плату на карту ПАО «Запсибкомбанк», при приобретении земельного участка стоимостью до 5 млн руб., расположенного до 40 км от г. Тюмени. Максимальная сумма кредита – до 75% от наименьшей из сумм: оценочной стоимости земельного участка (отчет независимого оценщика по тарифам оценочной компании), стоимости по договору купли-продажи. Страхование ежегодно: жизни и здоровья заемщика. Рефинансирование ипотеки под 9,1% годовых. Ставка по кредиту после оформления ипотеки в пользу банка – 9,1% годовых для всех клиентов ПАО «Запсибкомбанк», если кредит выдан банками, не входящими в группу ВТБ (Банки группы ВТБ в России: Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк», Банк «Возрождение» ПАО, ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», ПАО «Запсибкомбанк»). До оформления ипотеки в пользу банка ставка по кредиту + 2 п. п. к ставке после оформления ипотеки. Максимальный срок кредитования – 30 лет. Валюта кредита – рубли РФ. Сумма кредита – до 80% от наименьшей из сумм: оценочной стоимости жилого помещения / земельного участка (отчет независимого оценщика по тарифам оценочной компании), остатка долга по ипотеке. Страхование ежегодно: имущественное + личное + титул.