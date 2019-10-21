Археологи нашли в Ирбите изделия XVIII века

Уральские ученые в ходе археологического обследования набережной Ирбита обнаружили фрагменты керамических сосудов, железных изделий, фарфоровой посуды XVIII–XX веков, монету 1841 года и берестяной туес, сообщила пресс-служба управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Находки включены в перечень объектов культурного наследия области.

Ирбит — один из старейших городов Свердловской области: первое русское поселение на этом месте появилось в 1631 году. В те же годы возникла Ирбитская ярмарка, ставшая одной из крупнейших в стране.

Ранее пресс-служба УрФУ сообщала о найденных под Нижним Тагилом артефактах возрастом 6-11 тыс. лет. Тогда археологи раскопали костяные наконечники стрел, кинжалы из кости, бытовые предметы и кухонную утварь.

Евгений Минин