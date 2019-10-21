В Татарстане в основном алкоголем травятся неработающие жители

По итогам девяти месяцев 2019 года в Татарстане произошли 426 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, что на 14,7% больше прошлогодних данных. Основная доля (46,7%) отравившихся здесь приходится на неработающих граждан, передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Также анализ соцположения пострадавших от отравления алкоголем показал, что 18,1% приходится на работающее население, 17,6% на пенсионеров, 7,5» – на школьников, 1,4» – на других учащихся и 0,2% – неорганизованных детей.

Согласно анализу возраста пострадавших, большая часть отравившихся – это люди в возрасте от 18 лет и старше (90,8%), на подростков приходится 4,7%, на детское население – 4,5%. В 80,5% случаях от отравления алкоголем страдают мужчины.

Большая часть пострадавших (74%) отравилась этанолом, 13,1% — неизвестным спиртом, 10,8% — метанолом, 1,9% — 2-пропанолом, 0,2% - другими спиртами.

"Ъ-Казань"